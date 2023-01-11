Реванш класичного генералітету: Подоляк про призначення Герасимова замість Суровікіна

Січень, 11 в 20:17

Кадрові перестановки у військовому керівництві Росії означає реванш класичного генералітету. Так прокоментував призначення командувачем російських окупаційних військ в Україні Валерія Герасимова радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Суровікін був близький до ультрарадикального угруповування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус “ми головні”. Я маю на увазі Пригожина і того ж Суровікіна та Кадирова. Тобто ця група група дуже потужно просувалася до вершини харчового ланцюжка із низів.

Подоляк припустив, що ці особи, ймовірно, хотіли створити своє оточення навколо Путіна, щоб керувати РФ як такою, розуміючи, що Путін втрачає впливи.

Зараз дивляться

— Всі впливи Путіна – це перш за все сакральність. Царська сакральність, яка була йому притаманна певний час, вони це вибудовували дуже довго, що “цар не помиляється”.

Подоляк нагадав, що Герасимов, про якого говорили, що він з інфарктом, що його відсторонили, є ключовим автором концепції гібридної війни.

— Герасимов не просто “випадковий персонаж”… Але питання, чи розуміється Герасимов на війні “гарячій”, стандартній. Зараз побачимо.

Радник голови ОП додав, що наразі в Росії класичні генерали знову починають відтискати Пригожина та ФСБешників.

Сьогодні, 11 січня, стало відомо, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов став новим командувачем об’єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні.

Відповідне призначення 11 січня підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. На цій посаді Герасимов змінив “сирійського різника” Сергія Суровікіна.