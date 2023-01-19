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Факты / Україна / Политика

Наследники смогут получить компенсацию за разрушенное жилье еще до обретения собственности

Марта Бондаренко, редактор ленты
Наследники смогут получить компенсацию за разрушенное жилье еще до обретения собственности
Фото: УНИАН

Наследники смогут получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье еще до получения права на наследство. Свидетельство о праве на наследство нужно будет предоставить дополнительно после его получения.

Об этом заявила Елена Шуляк, глава партии Слуга народа.

Такая норма прописана в законопроекте №7198, который Верховная Рада должна проголосовать во втором чтении.

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— Мы понимаем, что среди владельцев разрушенного жилья есть пропавшие без вести, есть погибшие на оккупированных территориях. Это усложняет юридическое оформление права на наследство. Потому Парламент пошел навстречу наследникам и предусмотрел в законопроекте соответствующую норму, — подчеркнула Елена Шуляк.

По словам главы партии, граждане самостоятельно смогут выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Основным показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

Правительство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репарации от России.

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Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что украинцы, жилье которых было полностью разрушено, или частично пострадало в результате войны, смогут получить средства на компенсацию.

На сегодняшний день о повреждении или разрушении жилья сообщили жители 350 тыс. жилых домов с общей площадью более 20 тыс. кв.м.

Как происходит компенсация, читайте в материале.

Источник: Слуга народу

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