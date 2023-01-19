Січень, 19 в 14:54

Спадкоємці зможуть отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло ще до отримання права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину треба буде подати додатково після його отримання.

Про це заявила Олена Шуляк, голова партії Слуга народу.

Така норма прописана у законопроєкті №7198, який Верховна Рада згодом має голосувати у другому читанні.

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– Ми розуміємо, що серед власників зруйнованого житла є зниклі безвісті, є загиблі на окупованих територіях. Це ускладнює юридичне оформлення права на спадщину. Тому Парламент пішов назустріч спадкоємцям і передбачив у законопроєкті відповідну норму, – наголосила Олена Шуляк.

За словами голови партії, громадяни самостійно зможуть обрати географічну локацію для використання житлового сертифіката. Основним показником тут буде лише сума коштів, яка буде порівняна з вартістю знищеного майна.

Уряд виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарації від Росії.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що українці, житло яких було повністю зруйноване, або частково постраждало внаслідок війни, зможуть отримати кошти на компенсацію.

На сьогодні про пошкодження чи руйнування житла повідомили мешканці 350 тис. житлових будинків із загальної площею понад 20 тис. кв.м.

Як відбуватиметься компенсація, читайте у матеріалі.

Джерело: Слуга народу