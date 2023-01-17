Январь, 17 в 21:42

Жители Украины, жилье которых было полностью разрушено, или частично пострадало в результате российской агрессии после 24 февраля, смогут получить средства на компенсацию недвижимого имущества от государства.

Об этом в рамках национального телемарафона, в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку, заявил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Чиновника спросили, как будет происходить восстановление и возмещение жилья для украинцев, которые остались без дома в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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Министр заявил, что решение о возмещении будет работать на основе законопроекта №7198, который, как ожидается, будет проголосован в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Александр Кубраков добавил, что сегодня о повреждении или разрушении жилья сообщили жители 350 тыс. жилых домов с общей площадью более 20 тыс. квадратных метров.

— Из них десятки тысяч — это полностью разрушенные жилых домов или квартир. Вот эти люди для нас являются первым приоритетом, — пояснил он.

По словам вице-премьера, если законопроект №7198 будет принят, то будут созданы комиссии, которые в течение 30 дней смогут подтвердить разрушение жилья и его стоимость на момент начала войны. При этом предусматривается решение оспаривать заключение комиссии, если пострадавшее лицо не соглашается с ее оценкой.

Кубраков говорит, что пострадавший от агрессии России житель Украины сможет получить компенсации на сумму, которую этот житель потерял.

При этом он добавил, что компенсация будет доступна как для людей, которые подали заявку через приложение Дія, так и граждане, которые обращаются за компенсацией в ЦНАП и к местным властям.

— Как только законопроект будет принят, мы дополнительно начнем эту коммуникацию (о том, как податься на возмещение за утраченное жилье, — Ред.), мы дополнительно скажем куда человек может прийти, если у него нет действия, — заверил министр.

Вице-премьер заявил, что человек, жилье которого пострадало, получает право на компенсацию и может выбрать или покупку новой квартиры, или получение жилья на вторичном рынке.

При этом Кубраков заявил, что цены будут пытаться привязывать к тому уровню, который был на начало полномасштабной войны.

В то же время предоставление средств на возмещение убытков будет происходить не деньгами непосредственно, а через сертификаты, благодаря которым можно будет приобрести недвижимое имущество на стоимость, согласно заключению комиссии.

При этом можно пострадавшее лицо будет иметь возможность или добавить средства к сертификату, чтобы купить более дорогое жилье, или сделать из этого сертификата первый взнос по ипотеке, говорит Кубраков.

Министр заверил, что предоставленный сертификат не будет привязан к месту, где было разрушено жилье, поэтому, условно говоря, жители Мариуполя смогут компенсировать свое утраченное жилье в условном Львове.

Глава Минразвития общин и инфраструктуры добавил, что сейчас создается проект с международными партнерами, которым можно будет предоставить средства на возмещение частично разрушенного жилья, за которые владельцы домов смогут сделать ремонт поврежденного имущества.