Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки. І це не тимчасові рішення, а реальне реагування на виклики та правопорушення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 січня 2023 року.

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– І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях, – запевняє Зеленський.

Він зазначає, що сьогодні Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, який був викритий співробітниками НАБУ.

– У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду, – запевняє президент.

Глава держави анонсував, що цей тиждень буде часом вже підготовлених та відповідних рішень. Він не уточнив, про які саме рішення йдеться, однак запевняє, що вони будуть справедливими.

– У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики та закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій і держави.

Зеленський зазначає, що кожен українець має робити все для загальної єдності. На його думку, сила суспільства і міцність держави поєднуються саме зі справедливістю.