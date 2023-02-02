Чего ждать от РФ: Ермак и Залужный провели телефонные переговоры с Салливаном и Милли

Февраль, 02 в 13:40

Руководитель Офиса президента Андрея Ермака и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 2 февраля в рамках постоянного диалога провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Обсудили прежде всего актуальную ситуацию на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях.

— Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных действий врага в ближайшей перспективе, — сообщили в ОП.

По итогам разговора Ермак поблагодарил за мощную поддержку и усиление оборонных возможностей ВСУ, и заверил, что президент Владимир Зеленский настроен на очищение органов власти от коррупционных рисков.

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