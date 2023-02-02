Чого чекати від РФ: Єрмак і Залужний провели телефонні переговори із Салліваном і Міллі

Лютий, 02 в 13:40

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 2 лютого у межах постійного діалогу провели телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Обговорили передусім актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямках.

– Крім того, відбувся обмін думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі, – повідомили в ОП.

За підсумками розмови Єрмак подякував за потужну підтримку та посилення оборонних спроможностей ЗСУ і запевнив, що президент Володимир Зеленський налаштований на очищення органів влади від корупційних ризиків.

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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може почати новий наступ приблизно 24 лютого за двома напрямками – на Донбасі або ж з Півдня.