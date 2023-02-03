У Європі подовжили вільний роумінг без переплат для українців на шість місяців

Лютий, 03 в 14:30

Українці, які виїхали за кордон, і надалі зможуть спілкуватися з рідними за тарифами європейської зони вільного роумінгу.

Про це на саміті Україна – ЄС, що відбувається у Києві, заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифровізації Європи Маргрет Вестагер.

Вона наголосила, що в умовах воєнного стану – це життєво важлива гуманітарна потреба для українців.

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— Тому ми продовжили роумінгові угоди на наступні шість місяців з українськими операторами фіксованого зв’язку, – сказала Маргрет Вестагер.

Крім того, міністр цифрових технологій Михайло Федоров у своєму Telegram розповів, що ЄС готовий схвалити оновлений додаток 17-3. Це стане ще одним кроком до вільного роумінгу з Європою на постійній основі.

— Нашим топпріоритетом залишається запуск 5G в Україні. Активно працюємо над цим кейсом. Він виведе український зв‘язок на новий рівень, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, команда Мінцифри продовжує наближати українську телеком-сферу до європейських стандартів. Комунікуючи з Єврокомісією, та впевнено рухаючись до мети стати повноцінними членами європейської телеком-родини.

3 лютого у Києві проходить 24-й саміт Україна – ЄС. Це перша зустріч після початку повномасштабного вторгнення та після того, як Україна отримала статус країни-кандидата на входження в Євросоюз.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров