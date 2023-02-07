Жилищные сертификаты: Рада рассмотрит законопроект о компенсации за разрушенное жилье на этой неделе

Февраль, 07 в 1:10

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о компенсации за поврежденное и разрушенное жилье (№7198), подготовленный ко второму чтению, на этой неделе.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. В частности, в ведомстве напоминают, что украинцы с разрушенным жильем могут приобрести новое, использовав “жилищные сертификаты”.

При этом размер компенсации будут рассчитывать комиссии при органах местного самоуправления на основании методики, утвержденной Кабинетом министров Украины.

Сейчас смотрят Согласно законопроекту, сертификатом можно будет оплатить покупку жилья на первичном или вторичном рынке, самостоятельно выбрав любой населенный пункт, кроме временно оккупированных территорий и мест активных боевых действий. По данным Мининфраструктуры, через мобильное приложение Дія более 325 тыс. украинцев сообщили о повреждении или разрушении имущества после полномасштабного вторжения России. Читайте Наследники смогут получить компенсацию за разрушенное жилье еще до обретения собственности

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