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Факти / Україна / Політика

Житлові сертифікати: Рада розгляне законопроєкт про компенсацію за зруйноване житло на цьому тижні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Нерухомість
Фото: Depositphotos

Верховна Рада має розглянути законопроєкт про компенсації за пошкоджене і зруйноване житло (№7198), підготовлений до другого читання, цього тижня.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. Зокрема, у відомсті нагадують, що українці зі зруйнованим житлом можуть придбати нове, використавши “житлові сертифікати”.

Водночас розмір компенсації розраховуватимуть комісії при органах місцевого самоврядування на підставі методики, затвердженої Кабінетом міністрів України.

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Згідно з законопроєктом, сертифікатом можна буде оплатити купівлю житла на первинному або вторинному ринку, самостійно обравши будь-який населений пункт, крім тимчасово окупованих територій та місць активних бойових дій.

За даними Мінінфраструктури, через мобільний додаток Дія понад 325 тис. українців повідомили про пошкодження або руйнування майна після повномасштабного вторгнення Росії.

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Джерело: Мінінфраструктури
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