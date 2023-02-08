Февраль, 08 в 19:47

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, произнес речь в Вестминстерском дворце, в конце которой он отметил, что два года назад, покидая британский парламент, поблагодарил за вкусный британский чай.

– Я хочу уйти сегодня из парламента, заранее поблагодарив вас не только за британский чай, но и за мощные британские самолеты, – добавил Зеленский.

Эта фраза, как и сама поездка украинского президента в Британию, вызвала шквал шутливых реакций в соцсетях.

Факты ICTV собрали для вас самые смешные и интересные посты о речи Зеленского в Лондоне.

Сейчас смотрят

Так, многие пошутили об уверенности и настойчивости, с которой украинский руководитель всячески намекал на то, что партнеры должны предоставить Украине истребители для победы над Россией.

Чаю я уже выпил, где самолеты: соцсети разразились шутками о речи Зеленского в Лондоне / 5 фотографий

Часть пользователей обратила внимание на историчность этого события и стала гадать, кто мог бы сыграть Владимира Зеленского в сериале Корона от Netflix.

Чаю я уже выпил, где самолеты: соцсети разразились шутками о речи Зеленского в Лондоне / 4 фотографии

Уже традиционно некоторые украинцы обсуждали одежду Владимира Зеленского, однако появились и те, кто устал от этих разговоров и призвал перестать обращать на это внимание.

Чаю я уже выпил, где самолеты: соцсети разразились шутками о речи Зеленского в Лондоне / 3 фотографии

Некоторые вообще решили высказаться о более абстрактных вещах – как-то “евротур” Зеленского, роуминг на его телефоне и то, гордится ли учительница президента тем, как он научился говорить на английском.