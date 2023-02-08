Лютий, 08 в 19:47

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, виголосив промову у Вестмінстерському палаці, наприкінці якої він зазначив, що два роки тому, залишаючи британський парламент, подякував за смачний британський чай.

– Я хочу піти сьогодні з парламенту, заздалегідь подякувавши вам не тільки за британський чай, а і за потужні британські літаки, – додав Зеленський.

Ця фраза, як і сама поїздка українського президента в Британію загалом, викликала шквал жартівливих реакцій у соцмережах.

Факти ICTV зібрали для вас найсмішніші та найцікавіші пости про промову Зеленського в Лондоні.

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Так, багато хто пожартував про впевненість та наполегливість, з якою український очільник всіляко натякав на те, що партнери мають надати Україні винищувачі для перемоги над Росією.

Чаю я вже випив, де літаки: соцмережі вибухнули жартами про промову Зеленського в Лондоні / 5 фотографий

Частина користувачів звернула увагу на історичність цієї події і почала гадати, хто міг би зіграти Володимира Зеленського у серіалі Корона від Netflix.

Чаю я вже випив, де літаки: соцмережі вибухнули жартами про промову Зеленського в Лондоні / 4 фотографии

Уже традиційно деякі українці обговорювали одяг Володимира Зеленського, проте з’явились і такі, хто втомився від цих розмов і закликав перестати звертати на це увагу.

Чаю я вже випив, де літаки: соцмережі вибухнули жартами про промову Зеленського в Лондоні / 3 фотографии

Дехто ж взагалі вирішив висловитись про більш абстрактні речі – як-от “євротур” Зеленського, роумінг на його телефоні та те, чи пишається вчителька президента тим, як він навчився говорити англійською.