Міністр оборони України Олексій Резніков змінить своїх заступників.

Кадрові перестановки у відомстві він анонсував на особистій сторінці у Facebook.

– З важливого. Хочу поінформувати про низку актуальних рішень щодо кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав, – написав Резніков.

Раніше Резніков повідомляв, що понад 600 посадовців Міноборони та ЗСУ були притягнуті до відповідальності за результатами аудитів у 2022 році.

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Як відомо, нещодавно довкола Міністерства оборони розгорівся “харчовий” скандал, який стосувався закупівлі продуктів для військовослужбовців ЗСУ.

У відомстві відбулася низка звільнень, правоохоронці повідомили про підозру колишнім посадовцям міністерства. Олексій Резніков визнав проблеми та анонсував реформи, зокрема, в системі закупівель.