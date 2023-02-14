Обсуждение конкретных механизмов: Ермак провел заседание группы по созданию спецтрибунала за агрессию

Февраль, 13 в 23:39

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел заседание рабочей группы, направленной на создание специального международного трибунала по военным преступлениям РФ против Украины. По его словам, большинство стран-союзников поддерживают инициативу.

— Сегодня практически все они говорят о том, что готовы принять участие в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность идеи, а конкретные механизмы создания, — рассказал он.

В частности, Украине необходим сценарий создания трибунала, чтобы убедить партнеров. По словам Ермака, нужно подготовить конкретные предложения, которые можно представлять на международных площадках.

Ермак предложил проводить информационные брифинги в Офисе президента для представителей государств, которые поддерживают инициативу Украины.

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По его словам, на площадке Евроюста продолжается работа над проведением международного саммита по ответственности за преступления против Украины, что должно стать основой для систематизации доказательств.