Обговорення конкретних механізмів: Єрмак провів засідання групи зі створення спецтрибуналу за агресію

Лютий, 13 в 23:39

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів засідання робочої групи, спрямованої на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів РФ проти України. За його словами, більшість країн-союзників підтримують ініціативу.

– Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність ідеї, а конкретні механізми створення, – розповів він.

Зокрема, Україні необхідний сценарій створення трибуналу, щоб переконати партнерів. За словами Єрмака, потрібно підготувати конкретні пропозиції, які можна представляти на міжнародних майданчиках.

Єрмак запропонував проводити інформаційні брифінги в Офісі президента для представників держав, які підтримують ініціативу України.

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За його словами, на майданчику Євроюсту триває робота над проведенням міжнародного саміту щодо відповідальності за злочини проти України, що має стати основою для систематизації доказів.