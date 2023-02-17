Украина, ЕС и НАТО впервые проведут трехстороннюю встречу — Кулеба
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 февраля проведут встречу в штаб-квартире в Брюсселе.
После переговоров ожидается совместное заявление для СМИ, сообщает пресс-центр Североатлантического союза.
Брифинг запланирован на 12:45 по центральноевропейскому времени (13:45 по Киеву).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это будет первая встреча между Украиной, Евросоюзом и НАТО в таком трехстороннем формате.
— С нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы укрепить наше партнерство и сотрудничество в защите Украины и Европы, — написал дипломат в своем Twitter.
This will be the first meeting between Ukraine, the European Union, and NATO in this trilateral format. I look forward to meeting @JensStoltenberg and @JosepBorrellF to strengthen our partnership and cooperation in defending Ukraine and Europe. https://t.co/QA0g0I0B3W
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023
На днях Столтенберг заявил, что позиция НАТО в отношении Украины не изменилась, сейчас главный приоритет — не членство в союзе, а помощь Киеву с тем, чтобы он победил в масштабной войне с Москвой.
Генеральный секретарь НАТО принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу, 18 февраля, он выступит на панельной дискуссии, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Источник: NATO