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Факты / Україна / Политика

Украина, ЕС и НАТО впервые проведут трехстороннюю встречу — Кулеба

Валентина Летяк, редактор ленты
НАТО-Україна
Фото: Unsplash

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 февраля проведут встречу в штаб-квартире в Брюсселе.

После переговоров ожидается совместное заявление для СМИ, сообщает пресс-центр Североатлантического союза.

Брифинг запланирован на 12:45 по центральноевропейскому времени (13:45 по Киеву).

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это будет первая встреча между Украиной, Евросоюзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

— С нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы укрепить наше партнерство и сотрудничество в защите Украины и Европы, — написал дипломат в своем Twitter.

На днях Столтенберг заявил, что позиция НАТО в отношении Украины не изменилась, сейчас главный приоритет — не членство в союзе, а помощь Киеву с тем, чтобы он победил в масштабной войне с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу, 18 февраля, он выступит на панельной дискуссии, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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Источник: NATO

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