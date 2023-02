Украина, ЕС и НАТО впервые проведут трехстороннюю встречу — Кулеба

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 февраля проведут встречу в штаб-квартире в Брюсселе.

После переговоров ожидается совместное заявление для СМИ, сообщает пресс-центр Североатлантического союза.

Брифинг запланирован на 12:45 по центральноевропейскому времени (13:45 по Киеву).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это будет первая встреча между Украиной, Евросоюзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

This will be the first meeting between Ukraine, the European Union, and NATO in this trilateral format. I look forward to meeting @JensStoltenberg and @JosepBorrellF to strengthen our partnership and cooperation in defending Ukraine and Europe. https://t.co/QA0g0I0B3W

