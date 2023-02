Україна, ЄС і НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч – Кулеба

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 21 лютого проведуть зустріч у штаб-квартирі в Брюсселі.

Після переговорів очікується спільна заява для ЗМІ, повідомляє пресцентр Північноатлантичного союзу.

Брифінг заплановано на 12:45 за центральноєвропейським часом (13:45 за Києвом).

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що це буде перша зустріч між Україною, Євросоюзом та НАТО у такому тристоронньому форматі.

This will be the first meeting between Ukraine, the European Union, and NATO in this trilateral format. I look forward to meeting @JensStoltenberg and @JosepBorrellF to strengthen our partnership and cooperation in defending Ukraine and Europe. https://t.co/QA0g0I0B3W

