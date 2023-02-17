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Факти / Україна / Політика

Україна, ЄС і НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч – Кулеба

Валентина Летяк, редакторка стрічки
НАТО-Україна
Фото: Unsplash

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 21 лютого проведуть зустріч у штаб-квартирі в Брюсселі.

Після переговорів очікується спільна заява для ЗМІ, повідомляє пресцентр Північноатлантичного союзу.

Брифінг заплановано на 12:45 за центральноєвропейським часом (13:45 за Києвом).

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що це буде перша зустріч між Україною, Євросоюзом та НАТО у такому тристоронньому форматі.

– З нетерпінням чекаю на зустріч із Єнсом Столтенбергом та Жозепом Боррелем, щоб зміцнити наше партнерство і співпрацю в захисті України та Європи, – написав дипломат у своєму Twitter.

 

Днями Столтенберг заявив, що позиція НАТО щодо України не змінилась, нині головний пріоритет – не членство в союзі, а допомога Києву з тим, щоб він переміг у масштабній війні з Москвою.

Генеральний секретар НАТО бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. У суботу, 18 лютого, він виступить на панельній дискусії, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

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Війна в Україні як переломний момент: ключові теми та очікування від Мюнхенської конференції з безпеки

Джерело: NATO

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