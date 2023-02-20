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Факти / Україна / Політика

Кулеба несподівано скасував візит до Брюсселю

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба скасував візит до Брюсселю на заплановану зустріч з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі, яка мала відбутися 20 лютого перед засіданням Ради ЄС.

Про це дипломат повідомив у своєму Twitter.

– Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-міліметрових снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім, ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя, – наголосив він.

 

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Переговори глави МЗС України з європейськими колегами планувалася на 20 лютого перед офіційним засіданням Ради ЄС.

А на 21 лютого запланована зустріч Кулеби з головним дипломатом ЄС і генсеком НАТО.

Причиною скасування поїздки глави МЗС до Брюсселю могло стати очікування візиту до Києва когось із “головних” західних партнерів України, про що натякнув заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

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