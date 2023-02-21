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Факты / Україна / Политика

Премьер Италии Джорджия Мэлони приехала в Киев

Марта Бондаренко, редактор ленты
Премьер Италии Джорджия Мэлони приехала в Киев
Фото: Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони сегодня около полудня приехала в Киев.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Джорджия Мэлони приехала в столицу Украины на поезде с вокзала польского Перемышля.

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Во второй половине дня премьера ожидает президент Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию.

Также запланирован визит Джорджии Мелони в Бучу и Ирпень в Киевской области.

Ранее СМИ сообщали, что Мелони на встрече с Зеленским должна подтвердить поддержку Италией Украины, а также объявить о 6-м пакете военной помощи, в частности о передаче противоракетного комплекса SAMP/T весной.

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