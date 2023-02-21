Премьер Италии Джорджия Мэлони приехала в Киев
Фото: Getty Images
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони сегодня около полудня приехала в Киев.
Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
Джорджия Мэлони приехала в столицу Украины на поезде с вокзала польского Перемышля.
Сейчас смотрят
Во второй половине дня премьера ожидает президент Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию.
Также запланирован визит Джорджии Мелони в Бучу и Ирпень в Киевской области.
Ранее СМИ сообщали, что Мелони на встрече с Зеленским должна подтвердить поддержку Италией Украины, а также объявить о 6-м пакете военной помощи, в частности о передаче противоракетного комплекса SAMP/T весной.