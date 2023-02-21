Лютий, 21 в 12:30

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сьогодні близько півдня приїхала до Києва.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Джорджія Мелоні приїхала до столиці України потягом із вокзалу польського Перемишля.

Зараз дивляться

У другій половині дня прем’єрку очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.

Також запланований візит Джорджії Мелоні до Бучі та Ірпеня в Київській області.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Мелоні на зустрічі із Зеленським має засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про 6-й пакет військової допомоги, зокрема про передання протиракетного комплексу SAMP/T навесні.