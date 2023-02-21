Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні приїхала до Києва
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Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сьогодні близько півдня приїхала до Києва.
Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.
Джорджія Мелоні приїхала до столиці України потягом із вокзалу польського Перемишля.
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У другій половині дня прем’єрку очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.
Також запланований візит Джорджії Мелоні до Бучі та Ірпеня в Київській області.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Мелоні на зустрічі із Зеленським має засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про 6-й пакет військової допомоги, зокрема про передання протиракетного комплексу SAMP/T навесні.