В следующий понедельник, 6 февраля, Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113.

Об этом пишет издание Europa Press со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

О намерениях передать БТР M113 глава ведомства впервые объявила во время визита в Латвию на прошлой неделе.

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Отметим, что БТР M113 – это основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.

Экипаж машины с боевой массой 10,25 т. состоит из двух человек: командира и механика-водителя. БТР рассчитан для транспортировки 11 солдат с полной выкладкой.

Ранее стало известно, что на первом этапе Испания планирует передать Украине четыре-шесть танков Leopard 2A4.

Окончательное количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетия хранятся в группе материально-технического обеспечения №41 в Сарагосе.