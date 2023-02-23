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Факти / Україна / Політика

Іспанія передасть Україні до 10 танків Leopard – Зеленський

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Санчес з Зеленським
Фото: Getty Images

Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard. 

Про це на пресконференції в Києві, після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже вчаться в Іспанії управлінню цими танками, – сказав Зеленський.

Педро Санчес зі свого боку підтвердив цю інформацію. Та пообіцяв, що ця допомога надійде якнайшвидше.

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– Іспанія надасть 6 танків Leopard А4. У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10, – сказав Санчес.

Президент Зеленський подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку і за постачання систем ППО.

Нагадаємо, 23 лютого, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з робочим візитом.

Це вже другий візит іспанського прем’єра до Києва від початку повномасштабного вторгнення.

Під час першого візиту, який відбувся 21 квітня, Санчес заявив, що Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

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