Іспанія передасть Україні до 10 танків Leopard – Зеленський
Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard.
Про це на пресконференції в Києві, після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже вчаться в Іспанії управлінню цими танками, – сказав Зеленський.
Педро Санчес зі свого боку підтвердив цю інформацію. Та пообіцяв, що ця допомога надійде якнайшвидше.
– Іспанія надасть 6 танків Leopard А4. У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10, – сказав Санчес.
Президент Зеленський подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку і за постачання систем ППО.
Нагадаємо, 23 лютого, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з робочим візитом.
Це вже другий візит іспанського прем’єра до Києва від початку повномасштабного вторгнення.
Під час першого візиту, який відбувся 21 квітня, Санчес заявив, що Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.