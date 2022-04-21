Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 21 квітня.

— Хочу оголосити з приводу зброї, що новий вантаж зброї надійде в Україну. Іспанський корабель Ізабель, який сьогодні відбув з іспанського порту до Польщі – на ньому 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів. На кораблі вантажівки з військовими матеріалами, а також 20 броньованих транспортних засобів, – сказав Санчес.

Він зазначив, що цей вантаж удвічі більший, ніж Іспанія будь-коли відправляли і ніж попередній їхній вантаж.

— Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, – наголосив він.

21 квітня з візитом в українській столиці перебувають прем’єр-міністр Іспанії Петро Санчес та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.