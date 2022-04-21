Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів – прем’єр

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Петро Санчес

Іспанія відправила в Україну зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 21 квітня.

— Хочу оголосити з приводу зброї, що новий вантаж зброї надійде в Україну. Іспанський корабель Ізабель, який сьогодні відбув з іспанського порту до Польщі – на ньому 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів.

На кораблі вантажівки з військовими матеріалами, а також 20 броньованих транспортних засобів, – сказав Санчес.

Він зазначив, що цей вантаж удвічі більший, ніж Іспанія будь-коли відправляли і ніж попередній їхній вантаж.

— Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, – наголосив він.

21 квітня з візитом в українській столиці перебувають прем’єр-міністр Іспанії Петро Санчес та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Санчес на початку тижня підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати сигнал про підтримку українському народу.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка