Февраль, 25 в 19:20

По состоянию на вечер 25 февраля российские агрессоры безуспешно пытались наступать на пяти направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что на Купянском, Бахмутском и Лиманском направлениях они вели наступательные действия в девяти населенных пунктах и в районе Серебрянского лесничества, а на Авдеевском и Шахтерском направлениях – еще в 5 н.п.

Кроме того, оккупанты обстреляли 4 н.п. в Сумской области, 10 в Харьковской, 4 в Луганской, 18 в Донецкой и 12 населенных пунктов на Запорожском направлении.

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Авиаударам оккупантов подверглись районы Ветеренарного, Рубежного, Гряниковки и Спирного.

– На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и город Херсон, – говорится в сообщении.

Генштаб добавил, что все подразделения так называемых “силовых структур” Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству.

– В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), которые достигли предельных сроков пребывания на военной службе, – сказано в сообщении.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили еще два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.