Росіяни продовжують безуспішні спроби наступу на п’яти напрямках – Генштаб
Станом на вечір 25 лютого російські агресори безуспішно намагались наступати на п’яти напрямках. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
Зазначається, що на Куп’янському, Бахмутському та Лиманському напрямках вони вели наступальні дії в дев’яти населених пунктах та в районі Серебрянського лісництва, а на Авдіївському та Шахтарському напрямках – ще в 5 н.п.
Крім того, окупанти обстріляли 4 н.п. в Сумській області, 10 в Харківській, 4 в Луганській, 18 в Донецькій і 12 населених пунктів на Запорізькому напрямку.
Авіаударів окупантів зазнали райони Ветеренарного, Рубіжного, Гряниківки та Спірного.
– На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон, – йдеться у повідомленні.
Генштаб додав, що усі підрозділи так званих “силових структур” Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством.
– У зв’язку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі, – сказано в повідомленні.
Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ще два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.