Лютий, 25 в 19:20

Станом на вечір 25 лютого російські агресори безуспішно намагались наступати на п’яти напрямках. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що на Куп’янському, Бахмутському та Лиманському напрямках вони вели наступальні дії в дев’яти населених пунктах та в районі Серебрянського лісництва, а на Авдіївському та Шахтарському напрямках – ще в 5 н.п.

Крім того, окупанти обстріляли 4 н.п. в Сумській області, 10 в Харківській, 4 в Луганській, 18 в Донецькій і 12 населених пунктів на Запорізькому напрямку.

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Авіаударів окупантів зазнали райони Ветеренарного, Рубіжного, Гряниківки та Спірного.

– На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон, – йдеться у повідомленні.

Генштаб додав, що усі підрозділи так званих “силових структур” Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством.

– У зв’язку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі, – сказано в повідомленні.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ще два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.