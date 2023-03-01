МИД Украины: Радиологические материалы на Одесчине — очередная “грязная бомба” роспропаганды

Март, 01 в 15:12

МИД РФ распространило фейковую информацию о том, что Украина якобы получила радиологические материалы для осуществления провокаций, как всегда, не предоставив никаких доказательств.

Об этом написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на очередной бред российской пропаганды.

— Заявление России о том, что Украина получила радиологические материалы для осуществления “провокации”, является фейковой новостью. Украина строго придерживается обязательств по нераспространению ядерного оружия. Пусть вас не вводит в заблуждение учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, — напомнил дипломат.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves. Сейчас смотрят — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023

Сегодня представитель российского МИД Мария Захарова заявила о якобы прибытии в порт Черноморска “контейнера с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой”. Источником этой “достоверной информации” она называет соцсети и “ряд украинских СМИ”.

В октябре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции, которым рассказал, что Украина якобы готовит “провокации” с использованием “грязной бомбы”.