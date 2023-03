МИД Украины: Радиологические материалы на Одесчине — очередная “грязная бомба” роспропаганды

МИД РФ распространило фейковую информацию о том, что Украина якобы получила радиологические материалы для осуществления провокаций, как всегда, не предоставив никаких доказательств.

Об этом написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на очередной бред российской пропаганды.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023