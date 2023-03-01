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Факты / Україна / Политика

МИД Украины: Радиологические материалы на Одесчине — очередная “грязная бомба” роспропаганды

Валентина Летяк, редактор ленты
МЗС України

МИД РФ распространило фейковую информацию о том, что Украина якобы получила радиологические материалы для осуществления провокаций, как всегда, не предоставив никаких доказательств.

Об этом написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на очередной бред российской пропаганды.

— Заявление России о том, что Украина получила радиологические материалы для осуществления “провокации”, является фейковой новостью. Украина строго придерживается обязательств по нераспространению ядерного оружия. Пусть вас не вводит в заблуждение учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, — напомнил дипломат.

Сегодня представитель российского МИД Мария Захарова заявила о якобы прибытии в порт Черноморска “контейнера с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой”. Источником этой “достоверной информации” она называет соцсети и “ряд украинских СМИ”.

В октябре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции, которым рассказал, что Украина якобы готовит “провокации” с использованием “грязной бомбы”.

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