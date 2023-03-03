Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Кадровые изменения в правительстве в ближайшее время не планируются — Шмыгаль

Валентина Летяк, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

В Кабинете министров в ближайшее время не планируются кадровые изменения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции по результатам работы правительства.

— В ближайшее время, я имею в виду ближайшие недели, дальше будет видно, — уточнил он.

По его словам, кадровые изменения будут продолжаться, но сейчас завершается аудит министерств, продолжается активная работа над реформой государственной службы.

— Мы должны видеть, как Кабмин должен развиваться, как Кабмин должен модернизироваться, отвечая на вызовы войны, на вызовы будущего восстановления и развития нашего государства. Кадровые изменения в правительстве, безусловно, будут. Это естественный процесс. Что касается ближайшего времени, мы не обсуждали никаких кадровых изменений, — подчеркнул глава правительства.

Сейчас смотрят
Читайте
Кадровые изменения продолжаются: Кабмин уволил с должностей семерых замминистров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка