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Факти / Україна / Політика

Кадрові зміни в уряді найближчим часом не плануються – Шмигаль

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

У Кабінеті міністрів найближчим часом не плануються кадрові зміни, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду.

– Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно, – уточнив він.

За його словами, кадрові зміни продовжуватимуться, але наразі завершується аудит міністерств, триває активна робота над реформою державної служби.

– Ми повинні бачити, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізовуватися, відповідаючи на виклики війни, на виклики майбутнього відновлення і розвитку нашої держави. Кадрові зміни в уряді, безумовно, будуть. Це природний процес. Що стосується найближчого часу, ми не обговорювали жодних кадрових змін, – наголосив глава уряду.

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