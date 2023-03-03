Кадрові зміни в уряді найближчим часом не плануються – Шмигаль

Березень, 03 в 15:25

У Кабінеті міністрів найближчим часом не плануються кадрові зміни, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду.

– Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно, – уточнив він.

За його словами, кадрові зміни продовжуватимуться, але наразі завершується аудит міністерств, триває активна робота над реформою державної служби.

– Ми повинні бачити, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізовуватися, відповідаючи на виклики війни, на виклики майбутнього відновлення і розвитку нашої держави. Кадрові зміни в уряді, безумовно, будуть. Це природний процес. Що стосується найближчого часу, ми не обговорювали жодних кадрових змін, – наголосив глава уряду.