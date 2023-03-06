Семен Кривонос

Березень, 06 в 14:11

Семена Кривоноса, який з травня 2021 року обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування, уряд призначив 6 березня новим директором НАБУ.

Він був одним із трьох кандидатів на цю посаду, яких обрала конкурсна комісія 4 березня.

Вона була вакантна з 16 квітня 2022 року, коли закінчився семирічний термін перебування на цій на посаді Артема Ситника.

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У тестуванні на знання законодавства Кривонос набрав 99 балів зі 100 можливих. За підсумками тестів на знання законодавства та визначення загальних навичок посів четверте, набравши загалом 224 бали.

Що відомо про нового очільника Національного антикорупційного бюро України – у короткій біографії на Фактах ICTV.

Семену Кривоносу зараз 40 років. Він народився 16 січня 1983 році у Маріуполі, який нині тимчасово окупований РФ.

Першу вищу освіту здобув за спеціальністю Агрономія, у 2005 році закінчивши Національний аграрний університет.

У 2007 році Кривонос закінчив Національну академію державного управління при президентові України (магістр держуправління).

У 2010 році – Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю Правознавство (спеціаліст права).

Трудову діяльність Кривонос розпочав у 2007 році з посади головного спеціаліста відділу у справах сім’ї та молоді Голосіївської райадміністрації Києва.

2011-2015 роки – працював в територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях.

У період 2015-2016 років Кривонос був першим заступником начальника Одеської митниці ДФС. На цій посаді реалізовував антикорупційний проєкт Відкритий митний простір, спрямований на ліквідацію контрабандних схем.

Після митниці працював старшим юридичним радником в Міжнародній організації з розвитку права (IDLO).

У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, працював індивідуально та у складі адвокатського об’єднання Пасіка і партнери.

2020-2021 роки – голова громадської організації Офіс простих рішень та результатів. Брав участь у розробці реформ.

З 20 травня 2021 року очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Семен Кривонос був членом політичної партії Рух нових сил Михеїла Саакашвілі (2017-2018). Офіс простих рішень та результатів, який він очолював, теж повʼязаний із Саакашвілі.

Згідно з поданою декларацією, Семен Кривонос із дружиною на сьогодні володіють 17 земельними ділянками. Він є співвласником двох сільськогосподарських підприємств Ольга та Колос у Полтавській області.

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Фото: Семен Кривонос