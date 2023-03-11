Замість Росії – Московія. Зеленський відповів на петицію щодо перейменування РФ
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію із пропозицією перейменувати назву Росія на Московію.
Відповідь президента опублікована у відповідному розділі на сайті ОПУ.
Так, за словами Володимира Зеленського, правові основи відносин щодо назви географічних об’єктів, до яких належать і держави, регулюються законом України №2604-IV від 2005 року Про географічні назви.
Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також надання інформації щодо встановлення географічних назв для їхньої реєстрації визначається положенням про Державний реєстр географічних назв (ст. 9 закону).
Крім того, статистичний відділ департаменту з економічних та соціальних питань секретаріату ООН розробив перелік країн та регіонів, який містить назви відповідних країн, їхні тризначні цифрові та алфавітні коди.
– Тож порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки, – йдеться у відповіді президента.
Проте глава держави звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати ініціативу, зокрема із залученням наукових установ. Пізніше прем’єр має відзвітувати президенту та відповісти авторці петиції.
Нагадаємо, що авторка петиції Валерія Шахворостова запропонувала офіційно перейменувати назву Росія на Московія, а також замінити терміни російська на московський, Російська Федерація на Московська Федерація.
За її словами, повернення історичної назви Московія стане сильним інформаційним кроком на міжнародному рівні, а також допоможе розвінчувати кремлівську пропаганду щодо історичного минулого народу РФ.
Авторка петиції також звернула увагу, що назва Росія існує лише 301 рік.