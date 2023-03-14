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Факты / Україна / Политика

К коалиции за создание Спецтрибунала для РФ присоединились еще две страны — Кулеба

Валентина Летяк, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Еще две страны присоединились к коалиции за создание Специального трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ. Путин и его соратники предстанут перед судом, — написал министр иностранных дел в Twitter.

О каких именно странах идет речь, Кулеба не уточнил.

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С начала марта к коалиции стран по созданию Специального трибунала для РФ присоединилась Гватемала и Греция.

Первое заседание членов коалиции, в котором приняла участие 21 страна, состоялось 26 января. Следующее планируется 21-22 марта в Страсбурге.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2022 года призвал мировое сообщество создать специальный трибунал, который привлечет к ответственности Россию за ее жестокую агрессию.

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