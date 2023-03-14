К коалиции за создание Спецтрибунала для РФ присоединились еще две страны — Кулеба

Март, 14 в 11:08

Еще две страны присоединились к коалиции за создание Специального трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ. Путин и его соратники предстанут перед судом, — написал министр иностранных дел в Twitter.

О каких именно странах идет речь, Кулеба не уточнил.

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2023

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С начала марта к коалиции стран по созданию Специального трибунала для РФ присоединилась Гватемала и Греция.

Первое заседание членов коалиции, в котором приняла участие 21 страна, состоялось 26 января. Следующее планируется 21-22 марта в Страсбурге.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2022 года призвал мировое сообщество создать специальный трибунал, который привлечет к ответственности Россию за ее жестокую агрессию.