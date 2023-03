К коалиции за создание Спецтрибунала для РФ присоединились еще две страны — Кулеба

Еще две страны присоединились к коалиции за создание Специального трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

О каких именно странах идет речь, Кулеба не уточнил.

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2023