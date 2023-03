До коаліції за створення Спецтрибуналу для РФ приєдналися ще дві країни – Кулеба

Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про які саме країни йдеться, Кулеба не уточнив.

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2023