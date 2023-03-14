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Факти / Україна / Політика

До коаліції за створення Спецтрибуналу для РФ приєдналися ще дві країни – Кулеба

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– 32 держави наразі працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ. Путін і його поплічники постануть перед судом, – написав міністр закордонних справ у Twitter.

Про які саме країни йдеться, Кулеба не уточнив.

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Із початку березня до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ приєдналася Гватемала та Греція.

Перше засідання членів коаліції, в якому взяла участь 21 країна, відбулося 26 січня. Наступне планується 21-22 березня у Страсбурзі.

Президент України Володимир Зеленський у липні 2022 року закликав світову спільноту створити спеціальний трибунал, який притягне до відповідальності Росію за її жорстоку агресію.

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