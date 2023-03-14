До коаліції за створення Спецтрибуналу для РФ приєдналися ще дві країни – Кулеба

Березень, 14 в 11:08

Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

– 32 держави наразі працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ. Путін і його поплічники постануть перед судом, – написав міністр закордонних справ у Twitter.

Про які саме країни йдеться, Кулеба не уточнив.

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2023

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Із початку березня до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ приєдналася Гватемала та Греція.

Перше засідання членів коаліції, в якому взяла участь 21 країна, відбулося 26 січня. Наступне планується 21-22 березня у Страсбурзі.

Президент України Володимир Зеленський у липні 2022 року закликав світову спільноту створити спеціальний трибунал, який притягне до відповідальності Росію за її жорстоку агресію.