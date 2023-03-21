Преимущественно на оборону: Рада увеличила расходы госбюджета на 537,2 млрд грн

Март, 21 в 14:18

Верховная Рада на пленарном заседании 21 марта приняла за основу и в целом изменения в государственный бюджет на 2023 год (законопроект №9105), увеличив расходы на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны. Его поддержали 325 нардепов.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета, народный депутат Роксолана Пидласа.

— В частности, 518 млрд грн направляется на нужды войска (денежное обеспечение военных, питание, производство и закупку специального оборудования, в частности БПЛА), — уточнила она.

По ее словам, еще 19 млрд грн направляется на пополнение резервного фонда госбюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мероприятий.

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Пидласа отметила, что бюджетный комитет добавил в законопроект норму, которая позволяет средства этого фонда использовать на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн) и на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Документ еще должен подписать президент.

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук объяснил, что дополнительные 537,2 млрд грн расходов будут покрываться за счет внутренних и внешних заимствований в размере 419,3 млрд грн.

По его словам, еще 60,7 млрд грн — за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли госбанков, 50,3 млрд грн — сокращения расходов на обслуживание госдолга и 6,9 млрд грн — уменьшения расходов на обеспечение госгарантий.