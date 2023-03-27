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Факти / Україна / Політика

Якщо РФ розмістить у Білорусі ядерну зброю, в Україні можлива додаткова мобілізація – Арахамія

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Давид Арахамія
Фото: УНІАН

Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що є ймовірність проведення в Україні додаткової мобілізації, якщо Росія наважиться розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Про це український політик заявив в ефірі телеканалу Sky News.

– Це може означати залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно ще щонайменше вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту, – сказав нардеп, маючи на увазі понад тисячу кілометрів кордону із Білоруссю.

За його словами, зараз немає підстав вважати, що Володимир Путін виконає свої погрози, проте “ніхто не знає, що може статися”.

Зараз дивляться

– Ми протягом цього року зрозуміли ніхто не знає, що може статися. Ніхто не вірив, що Росія може вторгнутися у такому масштабі, але вони зробили це, – пояснив Арахамія.

Тому, на його думку, Україна має бути готовою до відкриття другого фронту, якщо РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі.

Днями російський диктатор Володимир Путін заявив, що до липня РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю, аргументуючи тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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Джерело: Sky News
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