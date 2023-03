Якщо РФ розмістить у Білорусі ядерну зброю, в Україні можлива додаткова мобілізація – Арахамія

Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що є ймовірність проведення в Україні додаткової мобілізації, якщо Росія наважиться розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Про це український політик заявив в ефірі телеканалу Sky News.

За його словами, зараз немає підстав вважати, що Володимир Путін виконає свої погрози, проте “ніхто не знає, що може статися”.

Тому, на його думку, Україна має бути готовою до відкриття другого фронту, якщо РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі.

