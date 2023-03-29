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Факты / Україна / Политика

В Украине могут разрешить демобилизацию после 1,5 года военной службы – законопроект

Юля Захарченко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта, который предлагает ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Соответствующий законопроект №9142 обнародован на официальном сайте парламента.

В частности, инициаторы предлагают внести изменения в закон О воинской обязанности и военной службе, установить для призванных на службу украинцев, в частности, во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желания продолжать службу.

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В то же время законопроект предлагает внести изменения в закон О мобилизационной подготовке и мобилизации, предусмотрев отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву по мобилизации.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 24 марта. Инициатор законопроекта, Алексей Гончаренко, заявил, что к нему обращались многие военные и говорили, что неопределенность со сроками службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния.

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Источник: Верховная Рада
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