Март, 31 в 13:08

Сегодня, 31 марта, вступает в силу закон Украины О медиа.

Об этом сообщил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

По его словам, Украина шла к этому закону более 10 лет.

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Документ обеспечивает прозрачность медийного пространства и реализует права на свободу выражения мнений, получение разносторонней, достоверной и оперативной информации и ее свободного распространения.

— Что не менее важно, государственного языка на национальном телевидении станет больше. Минимальная доля возрастет с 75% до 90%, что значительно усиливает позиции украинского языка в медиасфере, — подчеркнул министр Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что этот закон является важным шагом не только на пути вступления в Евросоюз, но и усиливает наш информационный фронт в борьбе с российской пропагандой.

В свою очередь Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отметил, что на территории Украины не ограничивается прием или ретрансляция радиоканалов, телеканалов, которые происходят из стран, являющихся членами Европейского Союза.

Все телерадиовещатели, которые имели лицензии Национального совета по состоянию на 31 марта, будут перенесены в Реестр субъектов в сфере медиа.