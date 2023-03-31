Березень, 31 в 13:08

Сьогодні, 31 березня, набуває чинності закон України Про медіа.

Про це повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

За його словами, Україна йшла до цього закону понад 10 років.

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Документ забезпечує прозорість медійного простору та реалізує права на свободу вираження поглядів, отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації та її вільного поширення.

– Що не менш важливо, державної мови на національному телебаченні стане більше. Мінімальна частка зросте з 75% до 90%, що значно посилює позиції української мови в медіасфері, – наголосив міністр Олександр Ткаченко.

Варто зазначити, що цей закон є важливим кроком не лише на шляху вступу до Євросоюзу, а й посилює наш інформаційний фронт у боротьбі з російською пропагандою.

Своєю чергою Національна рада з питань телебачення та радіомовлення наголосила, що на території України не обмежується приймання чи ретрансляція радіоканалів, телеканалів, які походять з країн, що є членами Європейського Союзу.

Усі телерадіомовники, які мали ліцензії Національної ради станом на 31 березня, будуть перенесені до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.