Март, 07 в 14:44

Совет Европы обнародовал заключение экспертов по закону О медиа, который Верховная Рада приняла в конце прошлого года. Эксперты СЕ отметили, что документ в значительной степени соответствует директиве Евросоюза и стандартам, но также высказали рекомендации по его улучшению.

Заключение готовили два эксперта Совета Европы по запросу главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева.

Эксперты проверили соответствие закона О медиа стандартам Директивы ЕС 2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах (AVMSD), а также стандартам Совета Европы.

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Эксперты пришли к выводу, что новый закон существенно лучше законопроекта О медиа №2693-д, который они проанализировали осенью прошлого года.

– Закон является значительным улучшением по сравнению с проектом закона О медиа №2693-д… В той мере, в какой закон охватывает темы, содержащиеся в AVMSD, он в значительной степени согласуется с директивой, и то же касается его соответствия стандартам Совета Европы, — подчеркивается в заключении экспертов.

Отмечается, что сфера действия принятого закона О медиа достаточно широка и охватывает, помимо телевещания, платформы для обмена видео, печатные и онлайн-медиа, а также операторов электронных коммуникаций.

– Это необычно, но не запрещено стандартами AVMSD и Совета Европы. Большая часть специального регулирования по онлайн- и печатным СМИ распространяется на период вооруженной агрессии и до пяти лет после нее, — говорится в заключении.

Эксперты уточнили, что положения закона, направленные на включение AVMSD в национальное законодательство Украины, значительно улучшились по сравнению с предыдущей версией проекта закона.

В то же время эксперты Совета Европы выделили ряд моментов, на которые Украине следует обратить внимание. Одно из замечаний касается несогласованности принятого ВР закона с Директивой ЕС относительно языка вражды.

Эксперты также обратили внимание, что в пункте об онлайн-СМИ Украина применяет более высокие стандарты вреда в интернете, чем это имеет место в странах-членах ЕС.

Также есть рекомендации по дополнительным гарантиям независимости членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

– Процедура назначения членов Национального совета как парламентом, так и президентом значительно усовершенствована и, благодаря привлечению профильных организаций гражданского общества, представляет полезную модель для других европейских стран. Однако есть еще определенные возможности для совершенствования, чтобы обеспечить дополнительные гарантии независимости членов (согласно стандартам AVMSD и Совета Европы), — говорится в заключении.

Беспокойство экспертов вызвали несколько моментов в тексте закона. Речь идет, в частности, об озвучивании причин, по которым определенное лицо попало в список тех, кто угрожает нацбезопасности. В законе О медиа говорится, что причину могут не раскрывать, если есть правовые основания.

– Поскольку все причины изложены в статье, непонятно, почему вообще должны быть исключения, — отметили эксперты.

Во-вторых, закон предусматривает, что те лица, которые уже есть в списке, остаются в нем и не нуждаются в повторной оценке. Однако эксперты настаивают, что поскольку включение в список “является серьезным ограничением свободы выражения мнений”, должна быть проведена полная переоценка по каждому лицу.

Эксперты Совета Европы рекомендуют расширить определение журналиста, чтобы оно охватывало самозанятых журналистов, не связанных с медиаорганизацией или союзом.

– Как страна, стремящаяся присоединиться к Евросоюзу, Украина должна привести свои национальные законы, правила и процедуры в соответствие с законодательством ЕС…. Кроме того, как член Совета Европы, Украина обязана соблюдать его стандарты, — сказано в заключении.

Как известно, Еврокомиссия определила принятие закона о медиа одним из семи критериев для оценки продвижения Украины в Евросоюз. Наше государство должно выполнить все семь, прежде чем начнутся официальные переговоры о вступлении в ЕС.

Верховная Рада приняла законопроект О медиа в целом 13 декабря прошлого года. После этого его подписал президент Владимир Зеленский. Закон должен вступить в силу 31 марта 2023 года.

Источник: Совет Европы