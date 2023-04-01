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Факты / Україна / Политика

Пощечина международному сообществу: Кулеба призвал не допустить злоупотреблений РФ в Совбезе ООН

Юлия Соколова, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Члены Совбеза ООН должны не допустить злоупотреблений со стороны России во время ее председательства в этом органе.

Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он назвал председательство РФ в Совбезе в то время, как российские войска ведут кровавую войну против Украины, пощечиной международному сообществу.

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Министр напомнил, что Россия незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН после распада СССР, в обход определенных Уставом ООН процедур.

– Российское председательство в Совбезе ООН – это пощечина для международного сообщества. Призываю действующих членов Совбеза ООН препятствовать любым попыткам России злоупотреблять ее председательством. Также напоминаю, что РФ незаконно получила свое место в Совбезе, — подчеркнул Кулеба, добавив хештеги Плохая российская шутка и Совет опасности.

На председательство РФ отреагировал и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он назвал эту ситуацию “досадной и аморальной”. Министр отметил, что это не остановит работу международного сообщества по привлечению российских военных преступников к ответственности.

А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал председательство РФ в Совбезе ООН шуткой о российском военном корабле.

– Поздравляем РФ с началом председательства в Совбезе ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей, — написал он в Twitter.

Как известно, в состав Совбеза ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Франция, США, Китай и РФ), обладающих правом вето, а также еще 10 стран-членов на ротационной основе.

Председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется между его членами. И в апреле, по плану, председательство перешло к России.

Еще в декабре прошлого года Украина призвала страны-члены ООН рассмотреть легитимность пребывания РФ в организации, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН в целом.

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