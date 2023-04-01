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Факти / Україна / Політика

Ляпас міжнародній спільноті: Кулеба закликав не допустити зловживань РФ у Радбезі ООН

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Члени Ради безпеки ООН мають не допустити зловживань з боку Росії під час її головування в цьому органі.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він назвав головування РФ у Радбезі в той час, як російські війська ведуть криваву війну проти України, ляпасом міжнародній спільноті.

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Міністр нагадав, що Росія незаконно зайняла місце постійного члена Радбезу ООН після розпаду СРСР, в обхід визначених Статутом ООН процедур.

– Російське головування в Радбезі ООН – це ляпас для міжнародної спільноти. Закликаю чинних членів Радбезу ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати її головуванням. Також нагадую, що РФ незаконно отримала своє місце у Раді безпеки, – наголосив Кулеба, додавши хештеги Поганий російський жарт та Рада небезпеки.

На головування РФ відреагував і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він назвав цю ситуацію “прикрою та аморальною”. Міністр зазначив, що це не зупинить роботу міжнародної спільноти над притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності.

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував головування РФ в Радбезі ООН жартом про російський воєнний корабель.

– Вітаємо РФ з початком головування в Раді безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів, – написав він у Twitter.

Як відомо, до складу Радбезу ООН входять п’ять постійних членів (Велика Британія, Франція, США, Китай та РФ), які мають право вето, а також ще 10 країн-членів на ротаційній основі.

Головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється між її членами. І в квітні, за планом, головування перейшло до Росії.

Ще в грудні минулого року Україна закликала країни-члени ООН розглянути легітимність перебування РФ в організації, позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу та виключити її з ООН у цілому.

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