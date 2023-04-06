Из всех вероятных кандидатов на должность генсека НАТО Украине подходят все, потому что имеют проукраинскую позицию — Чернев

Апрель, 06 в 12:14

На посту генсека НАТО должен быть человек, который понимает, что такое война, что такое Российская Федерация, и будет действительно жестко и четко отстаивать позицию Альянса.

Такое заявление в эфире телемарафона Единые новости сделал глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он отметил, что до широкомасштабного вторжения на эту должность рассматривались кандидатуры более нейтральные по отношению к России, но после 24 февраля 2022 года все изменилось.

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– До полномасштабного вторжения на эту должность рассматривались кандидатуры более сдержанные, которые должны были не раздражать Российскую Федерацию, – сказал он.

По мнению Чернева, из всех вероятных кандидатов на эту должность Украине подходят все, потому что имеют проукраинскую позицию, одной из них является экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

– Я напомню, что это уже второй раз продлевается контракт Йенса Столтенберга, который должен был уйти еще полтора года назад, и когда впервые рассматривалась его кандидатура, там была Даля Грибаускайте, которую не выбрали, потому что достаточно жесткая позиция у нее по Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас на посту генсека должен быть человек, который понимает, что такое война, что такое Российская Федерация, и будет действительно жестко и четко отстаивать позицию Альянса, – резюмировал глава делегации.

Напомним, в сентябре 2023 года истекает срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ранее он сообщил, что не будет продолжать свой контракт. Поэтому пока остается открытым вопрос, кто заменит его на этом посту.

Ранее мы рассказывали, что бывший премьер-министр Великобритании, член британского парламента и большой друг Украины Борис Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО.