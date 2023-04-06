З усіх імовірних кандидатів на посаду генсека НАТО Україні підходять всі, бо мають проукраїнську позицію – Чернєв

Квітень, 06 в 12:14

На посту генсека НАТО має бути людина, яка розуміє, що таке війна, що таке Російська Федерація, і буде дійсно жорстко і чітко відстоювати позицію Альянсу.

Таку заяву в ефірі телемарафону Єдині новини зробив голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він зазначив, що до широкомасштабного вторгнення на цю посаду розглядалися кандидатури більш нейтральні стосовно Росії, але після 24 лютого 2022 року все змінилося.

Зараз дивляться

– До повномасштабного вторгнення на цю посаду розглядалися кандидатури більш помірковані, які мали не дратувати Російську Федерацію, – сказав він.

На думку Чернєва, з усіх імовірних кандидатів на цю посаду Україні підходять усі, бо мають проукраїнську позицію, однією з них є експрезидентка Литви Даля Грибаускайте.

– Я нагадаю, що це вже вдруге продовжується контракт Єнса Столтенберга, який мав піти ще півтора року тому, і коли вперше розглядалася його кандидатура, там була Даля Грибаускайте, яку не обрали, тому що досить жорстка позиція в неї щодо Російської Федерації. Зараз все змінилося, зараз на посту генсека має бути людина, яка розуміє, що таке війна, що таке Російська Федерація, і буде дійсно жорстко і чітко відстоювати позицію Альянсу, – резюмував голова делегації.

Нагадаємо, у вересні 2023 року спливає термін Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО. Раніше він повідомив, що не продовжуватиме свого контракту. Тож наразі залишається відкритим питання, хто замінить його на цій посаді.

Раніше ми розповідали, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії, член британського парламенту та великий друг України Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО.