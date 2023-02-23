Лютий, 23 в 20:10

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії, член британського парламенту та великий друг України Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Ведучі запитали Джонсона, коли він планує подаватись на посаду генерального секретаря НАТО.

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– У НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, є такий задум. і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить, – заявив експрем’єр Британії.

Він не погодився з думкою колишнього очільника уряду Італії Маріо Драгі, який вважав, що наступним генсеком НАТО має бути представник від Європейського Союзу.

– Я з ним не погоджуюсь зовсім, бо є й інші кандидати поза межами Європейського Союзу. Не конче то має бути Євросоюз. Я себе розглядаю як кандидата, бо це дуже добра і важлива посада. Треба сказати, що ми маємо НАТО міцне, як ніколи. До нас приєднуються Швеція, Фінляндія. І тепер ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива, – сказав Джонсон.

Борис Джонсон зазначив, що офіційно ще не подавав свою кандидатуру.

Крім того, його запитали, якою він бачить перемогу України, та як позбавити Росію можливості у майбутньому погрожувати світу.

– Має бути військова перемога: тверда, міцна, переконлива. Треба вигнати Путіна з усіх територій, які він захопив рік тому, принаймні. Для того, щоб це зробити, українські Збройні сили потребують допомоги, потребують далекобійної артилерії, ракет, танків, а також потребують літаків для підтримки з неба. Через те, що коїлося торік, ми давали Jawelin, Stinger, іншу зброю. Потім надходила потужніша зброя. Треба раніше, а не пізніше. Українці переможуть – хоч так, хоч так, – відповів він.

Джонсон додав, що сьогодні Україна показала, що має намір повертати свої землі, які вже було деокуповано – частини Харківської та Херсонської областей.

Колишній глава уряду Британії додав, що не бачить аргументів проти того, щоб Україна приєдналась до НАТО.

– Які були аргументи? Ну, казали, якщо Україна приєднається до НАТО, то це буде провокація Росії. Путін вже це все зробив. Він зайшов до України, яка не входила в НАТО. Він сюди вдерся, хоча якихось перспектив України в НАТО навіть не було. Це все дурниці, абсурд. Я думаю, перспективне майбутнє України має бути пов’язано із західною колективною безпекою, – каже він.

Експрем’єр Британії, яка за його каденції вийшла з Європейського Союзу, каже, що підтримує прагнення вступу України до ЄС.

– Особисто я вважаю, що Україна має приєднатися до НАТО. Це моя особиста думка. Ми маємо сприяти тому, щоб була ясність, – сказав він.

Борис Джонсон упевнений, що Захід має надати Україні зброю якомога швидше, щоб убезпечити напад Росії на інші європейські країни.

Джонсон не погодився з тезою ведучих, що нині триває третя світова війна, оскільки б’ються лише дві держави, хоч Україна і захищає західні держави та цінності.

Британський експрем’єр каже, що для відбудови України знадобиться $750 млрд.

– Величезна ціна, але вона можлива. І це буде інвестиція від усього світу в український народ, що заслуговує на це усіма своїми потугами. Лише подивіться на дрони, які Україна зробила, це фантастична країна. Щойно повернеться мир, то Україна розквітне, – сказав він.

Проте Борис Джонсон вважає, що Захід не повинно турбувати майбутнє Росії.

– Ми не повинні думати про Росію чи про Путіна. Треба думати про Україну, хай нас турбує вона. Якщо там Путіна повалять, або Росія розпадеться. Та нехай собі, я не знаю. Путінська політична позиція наче стабільна відносно, але це не моя проблема. Найліпше майбутнє для Росії – це щоб Україна перемогла, – вважає колишній прем’єр.

Наприкінці інтерв’ю він додав, що яку б посаду не обіймав, він продовжить підтримку України та може приїхати у найближчому майбутньому до Києва.