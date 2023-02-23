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Факти / Світ / Світові новини

Борис Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Борис Джонсон
Фото: Офіс президента

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії, член британського парламенту та великий друг України Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Ведучі запитали Джонсона, коли він планує подаватись на посаду генерального секретаря НАТО.

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У НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, є такий задум. і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить, заявив експрем’єр Британії.

Він не погодився з думкою колишнього очільника уряду Італії Маріо Драгі, який вважав, що наступним генсеком НАТО має бути представник від Європейського Союзу.

Я з ним не погоджуюсь зовсім, бо є й інші кандидати поза межами Європейського Союзу. Не конче то має бути Євросоюз. Я себе розглядаю як кандидата, бо це дуже добра і важлива посада. Треба сказати, що ми маємо НАТО міцне, як ніколи. До нас приєднуються Швеція, Фінляндія. І тепер ми бачимо цілком ясно, що українське членство – це перспектива, сказав Джонсон.

Борис Джонсон зазначив, що офіційно ще не подавав свою кандидатуру.

Крім того, його запитали, якою він бачить перемогу України, та як позбавити Росію можливості у майбутньому погрожувати світу.

Має бути військова перемога: тверда, міцна, переконлива. Треба вигнати Путіна з усіх територій, які він захопив рік тому, принаймні. Для того, щоб це зробити, українські Збройні сили потребують допомоги, потребують далекобійної артилерії, ракет, танків, а також потребують літаків для підтримки з неба. Через те, що коїлося торік, ми давали Jawelin, Stinger, іншу зброю. Потім надходила потужніша зброя. Треба раніше, а не пізніше. Українці переможуть хоч так, хоч так, відповів він.

Джонсон додав, що сьогодні Україна показала, що має намір повертати свої землі, які вже було деокуповано частини Харківської та Херсонської областей.

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Колишній глава уряду Британії додав, що не бачить аргументів проти того, щоб Україна приєдналась до НАТО.

Які були аргументи? Ну, казали, якщо Україна приєднається до НАТО, то це буде провокація Росії. Путін вже це все зробив. Він зайшов до України, яка не входила в НАТО. Він сюди вдерся, хоча якихось перспектив України в НАТО навіть не було. Це все дурниці, абсурд. Я думаю, перспективне майбутнє України має бути пов’язано із західною колективною безпекою, каже він.

Експрем’єр Британії, яка за його каденції вийшла з Європейського Союзу, каже, що підтримує прагнення вступу України до ЄС.

Особисто я вважаю, що Україна має приєднатися до НАТО. Це моя особиста думка. Ми маємо сприяти тому, щоб була ясність, сказав він.

Борис Джонсон упевнений, що Захід має надати Україні зброю якомога швидше, щоб убезпечити напад Росії на інші європейські країни.

Джонсон не погодився з тезою ведучих, що нині триває третя світова війна, оскільки б’ються лише дві держави, хоч Україна і захищає західні держави та цінності.

Британський експрем’єр каже, що для відбудови України знадобиться $750 млрд.

Величезна ціна, але вона можлива. І це буде інвестиція від усього світу в український народ, що заслуговує на це усіма своїми потугами. Лише подивіться на дрони, які Україна зробила, це фантастична країна. Щойно повернеться мир, то Україна розквітне, сказав він.

Проте Борис Джонсон вважає, що Захід не повинно турбувати майбутнє Росії.

Ми не повинні думати про Росію чи про Путіна. Треба думати про Україну, хай нас турбує вона. Якщо там Путіна повалять, або Росія розпадеться. Та нехай собі, я не знаю. Путінська політична позиція наче стабільна відносно, але це не моя проблема. Найліпше майбутнє для Росії це щоб Україна перемогла, вважає колишній прем’єр.

Наприкінці інтерв’ю він додав, що яку б посаду не обіймав, він продовжить підтримку України та може приїхати у найближчому майбутньому до Києва.

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