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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

США уверены, что Украина может победить на поле боя: Кулеба после разговора с Блинкеном

Кулеба та Блінкен
Фото: МИД

Соединенные Штаты уверены, что Украина способна победить на поле боя, и еще раз подтвердили свою непоколебимую поддержку.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подводя итоги телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

— Во время нашего сегодняшнего разговора госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя, — написал Кулеба.

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира.

Ранее Блинкен заявил, что призывы к перемирию в Украине могут привести к замораживанию конфликта, что сыграет на руку исключительно России.

По его словам, такое “перемирие” позволит России закрепить достигнутые успехи и просто использовать время для отдыха и перевооружения, а затем повторить нападение на Украину.

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Пентагон

Война в Украине, Госсдеп США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, МЗС України, США
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