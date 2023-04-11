США уверены, что Украина может победить на поле боя: Кулеба после разговора с Блинкеном

Соединенные Штаты уверены, что Украина способна победить на поле боя, и еще раз подтвердили свою непоколебимую поддержку.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подводя итоги телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

— Во время нашего сегодняшнего разговора госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя, — написал Кулеба.

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Ранее Блинкен заявил, что призывы к перемирию в Украине могут привести к замораживанию конфликта, что сыграет на руку исключительно России.

По его словам, такое “перемирие” позволит России закрепить достигнутые успехи и просто использовать время для отдыха и перевооружения, а затем повторить нападение на Украину.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.