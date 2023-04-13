Україна закликає інтегрувати системи ППО України і НАТО у двох морях – Кулеба
Україна пропонує інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів.
Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.
За словами міністра, Україна відкидає будь-які заяви, які представляють Крим як особливий регіон, чимось відмінний від решти території України.
– Все це – українська земля, яку намагається вкрасти Росія, – заявив Дмитро Кулеба.
Міністр наголосив, що цілковитий мир передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення кримським татарам можливості безпечно жити в Криму.
Дмитро Кулеба заявив, що Крим не може залишатися під контролем Росії, бо вона й надалі буде його використовувати як стартовий майданчик для нової агресії та встановлення контролю у Чорному морі.
– Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного – це загроза для всіх, – заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
А ще, на його думку, Чорне море треба демілітаризувати, щоб усі країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати його для торгівлі та подорожей.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна