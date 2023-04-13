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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна закликає інтегрувати системи ППО України і НАТО у двох морях – Кулеба

міністр Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна пропонує інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

За словами міністра, Україна відкидає будь-які заяви, які представляють Крим як особливий регіон, чимось відмінний від решти території України.

– Все це українська земля, яку намагається вкрасти Росія, – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що цілковитий мир передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення кримським татарам можливості безпечно жити в Криму.

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Дмитро Кулеба заявив, що Крим не може залишатися під контролем Росії, бо вона й надалі буде його використовувати як стартовий майданчик для нової агресії та встановлення контролю у Чорному морі.

– Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного – це загроза для всіх, – заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

А ще, на його думку, Чорне море треба демілітаризувати, щоб усі країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати його для торгівлі та подорожей.

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Джерело: МЗС
Азовське море, Дмитро Кулеба, МЗС, НАТО
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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