Україна пропонує інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

За словами міністра, Україна відкидає будь-які заяви, які представляють Крим як особливий регіон, чимось відмінний від решти території України.

– Все це – українська земля, яку намагається вкрасти Росія, – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що цілковитий мир передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення кримським татарам можливості безпечно жити в Криму.

Дмитро Кулеба заявив, що Крим не може залишатися під контролем Росії, бо вона й надалі буде його використовувати як стартовий майданчик для нової агресії та встановлення контролю у Чорному морі.

– Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного – це загроза для всіх, – заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

А ще, на його думку, Чорне море треба демілітаризувати, щоб усі країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати його для торгівлі та подорожей.

Джерело : МЗС

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