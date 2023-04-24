Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин воюет в Украине за свою жизнь, а не за Россию.

Об этом глава государства сказал в интервью Al Arabia.

Зеленский поблагодарил союзников Украины за помощь нашим вооруженным силам.

По его словам, помогая защищаться Украине, Запад также защищает и себя. Ведь, в случае поражения Украины Путин не остановится, а пойдет дальше.

— Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это ясно всем… Так что, наши союзники, поддержите нас, потому что, прежде всего, это небольшая цена, которую вы должны заплатить, потому что Россия пойдет дальше, — сказал Зеленский, подчеркнув, что Украина может остановить РФ.

Он отметил, что сейчас Путин воюет в Украине за свою жизнь, а не за свою страну.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что когда РФ проиграет войну против Украины, то в Кремле начнется “дворцовый” переворот, однако незаметно.

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