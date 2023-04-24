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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Путін воює за своє життя: Зеленський пояснив, чому президент РФ не зупиниться на Україні

Путін
Фото: Pixabay

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін воює в Україні за своє життя, а не за Росію.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Al Arabia.

Зеленський подякував союзникам України за допомогу нашим збройним силам.

За його словами, допомагаючи захищатися Україні, Захід також захищає і себе. Адже у випадку поразки України Путін не зупиниться, а піде далі.

– Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це ясно всім… Тож, наші союзники, підтримайте нас, тому що, перш за все, це невелика ціна, яку ви маєте заплатити, тому що Росія піде далі, – сказав Зеленський, наголосивши, що Україна може зупинити РФ.

Він зазначив, що зараз Путін воює в Україні за своє життя, а не за свою країну.

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Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що коли РФ програє війну проти України, то в Кремлі почнеться “палацовий” переворот, проте непомітно.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін
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