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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Называть другом врага НАТО — неадекватно: Зеленский о политике Венгрии

Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в Венгрии есть политическая запутанность политических элит страны. Поскольку страна НАТО не может быть одновременно за Россию и против блока.

Об этом он сказал в интервью представителям финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

— Как нам решить спор (о нацменьшинствах, — Ред.) с Будапештом? Я думаю, что вопрос в желании Будапешта. Венгрия самостоятельное государство и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая запутанность политических элит Венгрии. Вам не кажется? Может ли быть, например, страна НАТО за Россию и против НАТО? Мне кажется, что это запутанность, — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что союзники НАТО не могут быть за страну, которая называет НАТО врагом. Он назвал это неадекватным поведением, добавив, что это его субъективное мнение.

Зеленский сказал, что союзники — это союз государств с одинаковым видением на безопасность, на ценности. Они могут по разному относиться к некоторым моментам, но есть договор союзников, которые защищают друг друга и ценности.

— Если все говорят, что Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории. Одно государство не может сказать, “нет, Россия наш союзник”. Значит ты уже не союзник Альянса.

По словам Зеленского, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против — ты не должен советовать Украине идти в НАТО, или же не идти.

Недавно вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро сделала странное заявление, что Украине для вступления в НАТО якобы нужно “разрешение РФ”.

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на это абсурдное утверждение, заявив, что наше государство имеет суверенное право свободно выбирать для себя средства безопасности.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Венгрия
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