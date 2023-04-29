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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Називати другом ворога НАТО – неадекватно: Зеленський про політику Угорщини

Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що в Угорщині є політична заплутаність політичних еліт країни. Оскільки країна НАТО не може бути одночасно за Росію та проти блоку.

Про це він сказав в інтерв’ю представників фінських, шведських, датських і норвезьких ЗМІ.

– Як нам розв’язати суперечку (про нацменшини. – Ред.) із Будапештом? Я думаю, що питання в бажанні Будапешта. Угорщина – самостійна держава, ніхто не може впливати на них. Мені здається, що є політична заплутаність політичних еліт Угорщини. Вам не здається? Чи може бути, наприклад, країна НАТО за Росію і проти НАТО? Мені здається, що це заплутаність, – заявив він.

Глава держави наголосив, що союзники НАТО не можуть бути за країну, яка називає Альянс ворогом. Він назвав це неадекватною поведінкою, додавши, що це його суб’єктивна думка.

Зеленський сказав, що союзники – це союз держав з однаковим баченням на безпеку, на цінності. Вони можуть по-різному ставитися до деяких моментів, але є договір союзників, які захищають одне одного та цінності.

– Якщо всі кажуть, що Росія називає нас ворогом, ми повинні ставити її на місце, вона не може захоплювати території. Одна держава не може сказати, “ні, Росія – наш союзник”. Отже, ти вже не союзник Альянсу.

За словами Зеленського, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, ти не маєш радити Україні йти до НАТО, або ж не йти.

Нещодавно віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро зробила дивну заяву, що Україні для вступу в НАТО нібито потрібен “дозвіл РФ”.

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на це абсурдне твердження, заявивши, що наша держава має суверенне право вільно обирати для себе засоби безпеки.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Росія, Угорщина
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