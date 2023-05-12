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Интеграция с ЕС и искусственный интеллект. Зеленский предлагает реформу правоохранительной системы

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования до 2027 года всех правоохранительных органов и прокуратуры.

Соответствующий указ глава государства подписал 11 мая.

Реформа будет касаться прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной служб, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и СБУ.

По словам Зеленского, в Украине нужно обеспечить систему обеспечения справедливости и правопорядка, что должно способствовать быстрому вступлению в ЕС.

План содержит шесть стратегических приоритетов реформирования системы правопорядка Украины, среди них:

  • разделить направления деятельности различных правоохранительных органов;
  • усилить кибербезопасность для противодействия внутренним и внешним угрозам;
  • улучшить взаимодействие с общественностью в противодействии преступности;
  • интеграция с ЕС по пограничному контролю, внедрение единой системы обмена информацией;
  • внедрение единой медийной политики и публичной коммуникации;
  • введение анонимных опросов населения, чтобы определить количество лиц, которые стали потерпевшими или причастными к нарушению;
  • развитие альтернативных методов разрешения конфликта: наказание, пробации, соглашений о примирении и медиации;
  • ведение показателей эффективности для правоохранителей и прокуратуры;
  • усиленные меры для предотвращения коррупции, соблюдение гендерного равенства;
  • внедрение ІТ-технологий, цифровизации процессов, использование искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и тому подобное.

Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Реформа, реформа поліції
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