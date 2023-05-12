Интеграция с ЕС и искусственный интеллект. Зеленский предлагает реформу правоохранительной системы
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования до 2027 года всех правоохранительных органов и прокуратуры.
Соответствующий указ глава государства подписал 11 мая.
Реформа будет касаться прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной служб, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и СБУ.
По словам Зеленского, в Украине нужно обеспечить систему обеспечения справедливости и правопорядка, что должно способствовать быстрому вступлению в ЕС.
План содержит шесть стратегических приоритетов реформирования системы правопорядка Украины, среди них:
- разделить направления деятельности различных правоохранительных органов;
- усилить кибербезопасность для противодействия внутренним и внешним угрозам;
- улучшить взаимодействие с общественностью в противодействии преступности;
- интеграция с ЕС по пограничному контролю, внедрение единой системы обмена информацией;
- внедрение единой медийной политики и публичной коммуникации;
- введение анонимных опросов населения, чтобы определить количество лиц, которые стали потерпевшими или причастными к нарушению;
- развитие альтернативных методов разрешения конфликта: наказание, пробации, соглашений о примирении и медиации;
- ведение показателей эффективности для правоохранителей и прокуратуры;
- усиленные меры для предотвращения коррупции, соблюдение гендерного равенства;
- внедрение ІТ-технологий, цифровизации процессов, использование искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и тому подобное.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов